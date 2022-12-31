«Спартак» обратился к болельщикам в преддверии 2023 года
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Московский «Спартак» в своём телеграм-канале обратился к болельщикам в преддверии празднования Нового года.
«Спасибо за вашу поддержку в течение всего года, красно-белые! В 2023-м продолжим работать, чтобы подарить вам ещё больше радостных эмоций», — сказано в заявлении московской команды.
В 2022 году «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо». Прошлый сезон в Российской Премьер-Лиге команда завершила на 10-м месте. После 17 туров нынешнего чемпионата красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков. Лидером соревнования является «Зенит» (42).
Ближайший официальный матч у команды Гильермо Абаскаля состоится 22 февраля 2023 года в рамках Фонбет Кубка России с «Локомотивом».
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