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Эстонские футболисты были раскритикованы болельщиками за фотографию с Карпиным

Эстонские футболисты были раскритикованы болельщиками за фотографию с Карпиным
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Объединение эстонских футбольных болельщиков раскритиковало футболистов своей страны за встречу с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. В декабре 2022 года бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в социальной сети фото, на котором также присутствуют тренер Андрес Опер и футболисты: Константин Васильев, Сергей Зенёв, Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов.

Фото: Из личного архива Андрея Степанова

«Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», — приводит заявление фанатского объединения MTÜ Jalgpallihaigla издание Postimees.

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