Александр Мостовой: у меня с детства и до конца спортивной карьеры болела печень

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, какие проблемы со здоровьем испытывает.
«Мало кто знает, но у меня с детства и до конца спортивной карьеры болела печень. Об этом, наверное, знали только Барбоза, Романцев, потому что я на поле во время матчей или тренировок очень часто останавливался из-за возникающей боли. Такая необходимость была не только в Португалии, но и во Франции с Испанией. В такие моменты я просил что-то съесть, какую-нибудь шоколадку или булочку.
Врачи указывали на проблемы с печенью, предлагали приостановить футбольную карьеру, но я действовал на свой страх и риск. Я ещё в Испании сделал операцию, потому что проблема меня преследовала и я мог просто раньше завершить игровую карьеру», – цитирует Мостового Metaratings.
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