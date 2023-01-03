Александр Мостовой: у меня с детства и до конца спортивной карьеры болела печень

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, какие проблемы со здоровьем испытывает.

«Мало кто знает, но у меня с детства и до конца спортивной карьеры болела печень. Об этом, наверное, знали только Барбоза, Романцев, потому что я на поле во время матчей или тренировок очень часто останавливался из-за возникающей боли. Такая необходимость была не только в Португалии, но и во Франции с Испанией. В такие моменты я просил что-то съесть, какую-нибудь шоколадку или булочку.

Врачи указывали на проблемы с печенью, предлагали приостановить футбольную карьеру, но я действовал на свой страх и риск. Я ещё в Испании сделал операцию, потому что проблема меня преследовала и я мог просто раньше завершить игровую карьеру», – цитирует Мостового Metaratings.