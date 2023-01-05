«Гарсия будет приносить Криштиану завтраки». Жуниньо — о тренере Роналду в «Аль-Насре»

Бывший бразильский футболист Жуниньо Пернамбукано жёстко раскритиковал главного тренера саудовского «Аль-Насра» Руди Гарсию, заявив, что французский специалист сделает всё ради того, чтобы угодить нападающему команды Криштиану Роналду.

«Руди не осмелится сделать что-либо против Роналду, напротив, он будет приносить завтраки Криштиану, если это будет необходимо. Он будет стараться быть самым близким другом для Криштиану. Он сделает всё для этого. Это мечта для него, чтобы у него был друг Криштиану Роналду.

Мой опыт работы с Руди Гарсией был отвратительным. У него худший характер из всех людей, с которыми я встречался за время своей футбольной карьеры. Он уважает только тех людей, из отношений с которыми может извлечь какую-то выгоду для себя.

Для Руди Гарсии неважно, насколько команда успешно играет. Так же, как и настроение игроков в раздевалке. Для него важно быть в центре внимания, даже когда команда испытывает кризис. Он всегда пытается извлечь из всего выгоду. Криштиану Роналду является одним из величайших игроков в истории футбола, легендой, и Руди это знает», — приводит слова Жуниньо Globo Esporte.

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