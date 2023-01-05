Роберто Фирмино может перейти в один из клубов Саудовской Аравии

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».
По информации источника, бразильский нападающий склоняется к продлению соглашения с мерсисайдцами, он счастлив в Ливерпуле, однако окончательное решение не будет принято быстро. В услугах Фирмино заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии: отмечается, что это не «Аль-Наср», в который недавно перешёл звёздный португалец Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб намерен продлить контракт с 31-летним бразильцем. Нынешнее соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года, и в команде не хотят потерять форварда бесплатно следующим летом.
Роберто Фирмино не может вспомнить матч со «Спартаком»
- 5 января 2023
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