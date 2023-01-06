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HLN: Тьерри Анри хочет возглавить сборную Бельгии

HLN: Тьерри Анри хочет возглавить сборную Бельгии
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Бывший французский футболист Тьерри Анри хочет стать главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.

По информации источника, Анри уже проинформировал руководство Бельгийской футбольной федерации о своём желании. Француз сделал это без официального обращения, в частном разговоре. Ранее Анри уже работал в сборной Бельгии помощником бывшего главного тренера Роберто Мартинеса, который покинул сборную после провала на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

На клубном уровне Анри работал главным тренером в «Монако» из чемпионата Франции и «Монреале» в американской МЛС. Ранее возможное назначение Анри главным тренером сборной Бельгии поддержали нападающий национальной команды Ромелу Лукаку и защитник Тоби Алдервейрелд.

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