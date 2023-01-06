HLN: Тьерри Анри хочет возглавить сборную Бельгии

Бывший французский футболист Тьерри Анри хочет стать главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.
По информации источника, Анри уже проинформировал руководство Бельгийской футбольной федерации о своём желании. Француз сделал это без официального обращения, в частном разговоре. Ранее Анри уже работал в сборной Бельгии помощником бывшего главного тренера Роберто Мартинеса, который покинул сборную после провала на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
На клубном уровне Анри работал главным тренером в «Монако» из чемпионата Франции и «Монреале» в американской МЛС. Ранее возможное назначение Анри главным тренером сборной Бельгии поддержали нападающий национальной команды Ромелу Лукаку и защитник Тоби Алдервейрелд.
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