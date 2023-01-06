Абубакар может уйти в аренду в «МЮ», чтобы освободить Роналду место в заявке «Аль-Насра»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Венсан Абубакар перейдёт в аренду в один из европейских клубов, чтобы освободить место в заявке на сезон для новичка саудовской команды португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание Okaz.
По информации источника, руководство «Аль-Насра» договорилось с Абубакаром о его переходе в аренду в один из европейских клубов: турецкий «Фенербахче» или английский «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что камерунский футболист примет предложение о переходе в стан «красных дьяволов». Таким образом, «Аль-Наср» сможет исключить Абубакара из заявки команды на текущий сезон и включить в неё Роналду.
Примечательно, что бывшей командой Роналду, с которой он расторг контракт в ноябре 2022 года, является именно «Манчестер Юнайтед», куда наиболее вероятно перейдёт его новый одноклубник.
Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»:
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