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«Вильярреал» — «Реал Мадрид»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 мск

«Вильярреал» — «Реал Мадрид»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 мск
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Сегодня, 7 января, состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» будет принимать «Реал Мадрид». Команды встретятся на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 15 матчей. Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 баллов. Столько же очков у «Барселоны», идущей на втором месте.

В прошлом сезоне Примеры соперники дважды сыграли вничью — оба раза с одинаковым счётом 0:0.

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