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«Ливерпуль» сделал предложение «Аталанте» по трансферу Копмейнерса

«Ливерпуль» сделал предложение «Аталанте» по трансферу Копмейнерса
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«Ливерпуль» хочет усилиться полузащитником в это трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, мерсисайдцы сделали предложение «Аталанте» по приобретению атакующего хавбека Тёна Копмейнерса.

По сведениям источника, итальянский клуб не планирует расставаться с игроком меньше чем за € 40 млн. «Ливерпуль» в курсе требуемой цены за игрока, и пока не уточняется, согласно ли руководство на эти условия. Кроме того, англичане также претендуют на опорного хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата, который проявил себя на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Марокко.

В текущем сезоне итальянской Серии А Копмейнерс провёл за «Аталанту» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также игрок выступил за Нидерланды на чемпионате мира и в пяти встречах отдал один голевой пас.

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