Гуллит — о Депае в «Барсе»: он должен переизобрести себя, если хочет играть в старте

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о соотечественнике Мемфисе Депае, который испытывает проблемы в «Барселоне».

«У Мемфиса есть проблема (в «Барселоне»), потому что перед ним такой игрок мирового класса, как Левандовски. Чтобы играть в этой команде, ты должен заново изобрести себя на другой атакующей позиции, потому что в противном случае будет очень сложно выступать в старте.

Является ли Мемфис игроком мирового класса? Он может быть таким. В «Лионе» он показал, на что способен, но мы также должны помнить, что в «Юнайтед» он потерпел неудачу и что теперь это происходит с ним в «Барсе». Я думаю, он сам считает себя игроком мирового класса, но он должен показать это на поле», — приводит слова Гуллита Sport.es.

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