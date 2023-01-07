Гуллит — о Депае в «Барсе»: он должен переизобрести себя, если хочет играть в старте

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о соотечественнике Мемфисе Депае, который испытывает проблемы в «Барселоне».
«У Мемфиса есть проблема (в «Барселоне»), потому что перед ним такой игрок мирового класса, как Левандовски. Чтобы играть в этой команде, ты должен заново изобрести себя на другой атакующей позиции, потому что в противном случае будет очень сложно выступать в старте.
Является ли Мемфис игроком мирового класса? Он может быть таким. В «Лионе» он показал, на что способен, но мы также должны помнить, что в «Юнайтед» он потерпел неудачу и что теперь это происходит с ним в «Барсе». Я думаю, он сам считает себя игроком мирового класса, но он должен показать это на поле», — приводит слова Гуллита Sport.es.
«Барселона» потеряла очки в матче с «Эспаньолом»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko
- 7 января 2023
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:11
-
19:05
-
19:04