«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» впервые с января 2018 года

Сегодня, 7 января, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале прошёл матч 16-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Вильярреал» и мадридский «Реал». Финальный свисток Сесара Сото Градо зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
«Вильярреал» сумел обыграть соперника впервые с 2018 года. После той встречи команды играли между собой девять раз. Трижды побеждал «Реал», в оставшихся шести матчах судьи фиксировали ничейный результат.
«Вильярреал» набрал 27 очков и поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (38) — второй. У «сливочных» одинаковое количество очков с «Барселоной», но у них матч с «Атлетико» в запасе.
Победный гол Морено в ворота «Реала». Видеоролик:
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