Экс-игрок «Челси»: был неправ, считая, что «МЮ» отдал слишком большие деньги за Каземиро

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино поделился мнением об опорном полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Каземиро и его влиянии на игру манкунианцев.
«Что повлияло на результаты «Юнайтед»? Полузащитник Каземиро. Я думал, что за него были отданы слишком большие деньги, буду честен и скажу, что ошибся на этот счёт. Он полностью изменил полузащиту, потому что [Кристиан] Эриксен стал более свободным в действиях, а вместе с ним [Бруно] Фернандеш вернулся к тому образу Фернандеша, который блестяще играл после перехода в клуб.
Вы можете видеть значительное улучшение в команде, поэтому мы должны признать тот факт, насколько хорошо поработал тренер. «Манчестер Юнайтед» — команда, полная уверенности, а Рашфорд находится на пике своей игры, у него невероятная серия матчей и выступлений», — приводит слова Каскарино talkSPORT.
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- 7 января 2023
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