Салах обогнал Далглиша по количеству голов за «Ливерпуль»

Египетский нападающий Мохамед Салах обогнал экс-футболиста Кенни Далглиша по количеству голов за «Ливерпуль» после забитого мяча в матче с «Вулверхэмптоном».

Рекордсменом по количеству забитых мячей за «Ливерпуль» является Иан Раш, отличившийся 346 раз. В первую тройку также входят Роджер Хант (285 голов в 492 матчах) и Гордон Ходжсон (241 гол в 377 матчах). Четвёртое место занимает Билли Лидделл (228 голов), пятое – Стивен Джеррард (186), а шестое – Робби Фаулер (183).

В ночь с 7 на 8 января мск на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» провёл матч Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Финальный свисток Энди Мэдли зафиксировал ничью — 2:2. Команды ждёт переигровка. Мохамед Салах забил мяч на 52-й минуте встречи.