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Байрамян: «Зенит» отличается от всех российских команд. Они фавориты номер один

Байрамян: «Зенит» отличается от всех российских команд. Они фавориты номер один
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что санкт-петербургский «Зенит» отличается от всех других российских команд.

«Зенит» — это совсем другой уровень? Мне игра с ними очень запомнилась. Минут 60 мы 1:1 играли, даже где-то, как мне кажется, превосходили их. Но потом в концовке уступили. Конечно, они отличаются от всех наших команд — даже из топ-5. С «Зенитом» труднее всего играть, и это нормально.

У них качественные легионеры, которые никуда не уехали, которые были топами и до всех событий. Плюс российские футболисты, которые там играют, тоже одни из лучших в стране. Само собой, они фавориты номер один, это все прекрасно понимают. Но с ними можно играть», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

«Зенит» выигрывал чемпионат России на протяжении четырёх последних сезонов. В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы лидируют, набрав 42 очка за 17 туров и опережая ближайших преследователей на шесть баллов.

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