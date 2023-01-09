«Ницца» объявила об увольнении Люсьена Фавра с должности главного тренера

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр освобождён со своей должности в клубе. Об этом сообщает официальная страница французской команды в социальных сетях. Временно исполнять обязанности тренера будет Дидье Дигар.
65-летний специалист возглавил «Ниццу» летом 2022 года. За проведённые месяцы команда под его руководством квалифицировалась в 1/8 финала Лиги конференций, заняв в группе первое место. По итогам 17 туров Лиги 1 клуб занимает 11-е место с 21 очком (пять побед, по шесть ничьих и поражений). В последние дни работы Фавра его подопечные не смогли пройти в 1/16 Кубка Франции, уступив команде «Ле-Пюи Фут 43» со счётом 0:1.
До «Ниццы» Фавр возглавлял дортмундскую «Боруссию» в период с мая 2018 по декабрь 2020 года.
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