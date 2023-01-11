Аршавин: помним ли мы Бэйла за «Реал»? Мне кажется, что нет

Экс-нападающий сборной России и питерского «Зенита Андрей Аршавин выразил мнение, что скоростные качества позволили валлийцу Гарету Бэйлу достичь больших высот в футболе. В понедельник, 9 января, Бэйл официально объявил о завершении карьеры. Последним клубом 33 летнего вингера была команда MLS «Лос Анджелес».

«Я встречался с ним на поле на заре карьеры. Он был молодым парнем, играл против нас за Уэльс. Он быстрый, мощный. Если честно, не думал, что он будет суперигроком, но его сумасшедшая, космическая скорость позволила достичь больших высот.

В Англии потом он уже играл нападающего, на другом уровне был. Он стал лидером «Тоттенхэма», бежал, забивал. Но я против него играл за несколько лет до того, как он ушел в «Реал».

А то, что он завершил карьеру, мне кажется, что он закончил по серьезному уже давно. Более или менее играл за Уэльс. Но за «Реал» мы помним его? Мне кажется, нет, — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Бэйл был игроком «Саутгемптона», «Тоттенхэма», «Реала» и «Лос Анджелеса». Со «сливочными» Гарет стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Примеры, четырехкратным победителем клубного чемпионата мира.

В составе национальной команды Бэйл принял участие в 111 матчах, забил 41 мяч и добрался до полуфинала ЧЕ-2016 во Франции.

Бэйл почеканил глобус и исполнил бисиклету. Видеоролик: