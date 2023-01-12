Роман Широков: уход Ловрена — это потеря для «Зенита»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков высказался о переходе хорвата Деяна Ловрена в «Лион» из санкт-петербургского клуба.
«То, что он ушел за деньги — хорошо. Но для команды это потеря. Был период, когда он не очень хорошо выглядел, но последние полгода играл здорово и был явным лидером в обороне. Те, кто в обойме, получают шанс, но лучше, наверное, кого-то еще купить.
Приведёт ли это к обострению борьбы за титул? Не думаю, что до такой степени. Для «Зенита» более критичной будет потеря атакующего игрока — кого-то из пары Клаудиньо — Вендел. Одного потерять может быть не так страшно, но двоих — уже очень серьезно», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Хорватский защитник выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.
- 12 января 2023
-
03:48
-
03:43
-
03:41
-
03:39
-
02:50
-
02:47
-
02:25
-
02:06
-
01:51
-
01:50
-
01:34
-
01:25
-
01:12
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:03
-
00:00
- 11 января 2023
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:21
-
22:20
-
22:17