Роман Широков: уход Ловрена — это потеря для «Зенита»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков высказался о переходе хорвата Деяна Ловрена в «Лион» из санкт-петербургского клуба.



«То, что он ушел за деньги — хорошо. Но для команды это потеря. Был период, когда он не очень хорошо выглядел, но последние полгода играл здорово и был явным лидером в обороне. Те, кто в обойме, получают шанс, но лучше, наверное, кого-то еще купить.



Приведёт ли это к обострению борьбы за титул? Не думаю, что до такой степени. Для «Зенита» более критичной будет потеря атакующего игрока — кого-то из пары Клаудиньо — Вендел. Одного потерять может быть не так страшно, но двоих — уже очень серьезно», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Хорватский защитник выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.

