Черевченко: неправда, что я отказался возглавить тульский «Арсенал». Предложения не было
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Российский специалист Игорь Черевченко, ранее возглавлявший тульский «Арсенал», рассказал, сможет ли он в будущем снова возглавить «оружейников». Недавно «Арсенал» уволил Олега Кононова с поста наставника. Он возглавил «Арсенал» летом 2022 года.
«Неправда, что я отказался возглавить тульский «Арсенал». Мне никто не звонил. Никакого предложения не было», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Последним местом работы специалиста были подмосковные «Химки». Черевченко возглавлял этот клуб с осени 2020 по февраль 2022 года. С «Локомотивом» Игорь Черевченко в 2015 году сумел завоевать Кубок России.
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