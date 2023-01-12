Черевченко: неправда, что я отказался возглавить тульский «Арсенал». Предложения не было

Российский специалист Игорь Черевченко, ранее возглавлявший тульский «Арсенал», рассказал, сможет ли он в будущем снова возглавить «оружейников». Недавно «Арсенал» уволил Олега Кононова с поста наставника. Он возглавил «Арсенал» летом 2022 года.

«Неправда, что я отказался возглавить тульский «Арсенал». Мне никто не звонил. Никакого предложения не было», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Последним местом работы специалиста были подмосковные «Химки». Черевченко возглавлял этот клуб с осени 2020 по февраль 2022 года. С «Локомотивом» Игорь Черевченко в 2015 году сумел завоевать Кубок России.

Смолов забил 100-й гол в Российской Премьер-Лиге! Кому это ещё удалось