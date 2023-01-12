Саудовский бизнесмен заплатит почти € 3 млн, чтобы посетить матч команд Месси и Роналду

Бизнесмен из Саудовской Аравии лидирует на аукционе за билет на товарищеский матч с участием нападающих «Аль-Насра» и «ПСЖ» Криштиану Роналду и Лионелем Месси со ставкой почти в € 3 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил Мушреф Аль-Гамди, глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии.

Сообщается, что бизнесмен предложил € 2,66 млн за билет на товарищеский матч между сборной из лучших игроков ведущих саудовских клубов, «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», и французским «ПСЖ», который пройдёт в Эр-Рияде 19 января.

Покупатель данного билета получит право присутствовать на церемонии награждения победителей встречи, сможет зайти в раздевалки команд и пообщаться с футболистами. Выручка от продажи должна пойти на благотворительность.

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