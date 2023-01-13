Спортивный директор «Локо» рассказал, в каком случае клуб подпишет нового форварда

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о будущем нападающих Гирано Керка и Вильсона Изидора в клубе и рассказал, в каком случае железнодорожники будут подписывать нового форварда.
«Они (Керк и Изидор. — Прим «Чемпионата») приехали на сбор и начинают тренироваться с командой. Что будет дальше — будет видно. Они по‑прежнему игроки команды с действующими контрактами, а также с дополнительными соглашениями, из‑за которых они не смогут воспользоваться решением ФИФА о приостановке контрактов. Поэтому и Керк, и Изидор готовятся к возобновлению сезона в качестве футболистов «Локомотива».
Ещё один форвард? По нападающему будет всё понятнее по итогам нынешнего сбора. Посмотрим, кто и как себя проявит в Абу‑Даби. Если все нападающие будут в строю, все будут устраивать тренерский штаб, тогда имеющихся в наличии форвардов будет достаточно. Параллельно мы смотрим игроков на эту позицию на тот случай, если случится форс‑мажор», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».
- 13 января 2023
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