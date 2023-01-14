Гунько: Промесу будет достаточно двух недель, чтобы набрать игровой тонус

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал о сложностях, связанных с подготовкой нападающего «Спартака» Квинси Промеса отдельно от команды.



«Тренироваться отдельно от команды можно какое-то время. Но очень сложно подобрать режимы работы и отсутствие всяких взаимодействий и игровых упражнений. Достаточно сложно будет подготовиться к старту чемпионата. Если он сможет хотя бы один сбор провести с командой, это будет гораздо лучше для футболистов и для команды в целом. Если нет, то потребуется определенное время, чтобы футболист набрал игровой тонус.



У меня такого опыта нет, чтобы игрок был способен тренироваться в основной группе, но тренировался индивидуально. Есть футболисты, которые восстанавливаются после травм и проходят реабилитацию. Далее тренеры вводят их в общую группу. И тогда все ориентируются на то как чувствует себя место травмы и то, как идёт восстановление. А здесь, по сути, футболист будет выполнять по объему и режиму равнозначные нагрузки с основной группой. Не будет лишь игровых взаимодействий.



Возможно, для тренировки, выхода один в один, ему подберут партнёра из академии «Спартака». Ведь молодежная команда уедет в Турцию на сборы, и с ней он тоже не сможет тренироваться. Но мы же понимаем, что уровень сопротивления воспитанников академии будет очень низкий. Могу предположить, что для такого футболиста, как Промес, будет достаточно двух недель, чтобы набрать игровой тонус», — приводит слова Гунько Metaratings.



13 января пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. В первой части сезона нападающий сыграл за «красно-белых» 23 матча, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач.