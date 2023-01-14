«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Брайтона»

Сегодня, 14 января, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» играл с «Ливерпулем». Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Даррена Ингланда прозвучал в 18:00 мск.
В первом тайме команды забитыми мячами не отметились, однако преимущество по владению и ударам было полностью на стороне хозяев. Во второй половине «чайки» сумели реализовать свои моменты. Атакующий полузащитник Соломон Марч сумел оформить дубль за шесть минут, забив голы на 47-й и 53-й минутах (в первом мяче ему ассистировал Каору Митома, во второй Эван Фергюсон). Команда Юргена Клоппа пыталась переломить ситуацию на поле, но в итоге пропустила третий мяч. Случилось это на 82-й минуте, когда Дэнни Уэлбек после передачи Соломона Марча установил итоговый счёт этой встречи — 3:0.
По итогам встречи «Брайтон» обогнал в турнирной таблице «Ливерпуль» и поднялся на седьмую строчку, набрав 30 очков. «Ливерпуль» с 28 очками находится на восьмом месте.
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