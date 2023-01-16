Тренер «Вест Хэма» Мойес рассказал об отказе подписать форварда Хулиана Альвареса

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, как ранее ему предлагали подписать аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, но наставник «молотобойцев» отказался. Позже юный форвард подписал контракт с «Манчестер Сити», а затем стал чемпионом мира в составе национальной сборной.

«Совсем недавно, потому что мы говорили об этом, я вспомнил Альвареса, который играл за Аргентину на чемпионате мира. Год назад мы купили нового скаута, который говорит: «Послушай, ты должен посмотреть на Альвареса из «Ривер Плейт».

Я наблюдал за ним и увидел, что у него очень хорошая техника, он сделал так много хороших вещей в качестве центрального нападающего. Но я подумал, что он, возможно, не совсем тот, кого мы хотим. У нас был Майкл Антонио, который очень хорошо себя проявлял в тот момент, и я засомневался.

Иногда игроки меняются за шесть месяцев, но есть и другие, которых вы не берёте и которые не добиваются успеха. Но касательно Альвареса: я тогда решил, что он не тот, кого я собираюсь подписать», — приводит слова Мойеса The Sun.

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