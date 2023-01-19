Кечинов: лучший игрок 2022 года — Месси. Он доказал, что является лучшим игроком планеты
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года. По его мнению, Месси доказал, что является лучшим футболистом планеты.
«Однозначно лучший игрок 2022 года — это Лионель Месси. Человек долго шёл к победе на чемпионате мира. Своей игрой на этом турнире он всем доказал, что является лучшим игроком планеты.
Его игра на чемпионате мира была феноменальной. Без сомнений, лучший игрок — это Месси», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале турнира аргентинцы обыграли национальную команду Франции.
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