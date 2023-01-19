Кечинов: лучший игрок 2022 года — Месси. Он доказал, что является лучшим игроком планеты

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года. По его мнению, Месси доказал, что является лучшим футболистом планеты.

«Однозначно лучший игрок 2022 года — это Лионель Месси. Человек долго шёл к победе на чемпионате мира. Своей игрой на этом турнире он всем доказал, что является лучшим игроком планеты.



Его игра на чемпионате мира была феноменальной. Без сомнений, лучший игрок — это Месси», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале турнира аргентинцы обыграли национальную команду Франции.