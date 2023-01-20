Директор «Оренбурга» прокомментировал стычку Капленко и Карраскаля в матче с ЦСКА

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что не может назвать дракой стычку Хорхе Карраскаля и Кирилла Капленко в товарищеском матче между ЦСКА и «Оренбургом».



Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА и «Оренбурга» устроили драку во время товарищеского матча в Абу‑Даби. Зачинщиками потасовки стали полузащитник армейцев Хорхе Карраскаль и хавбек уральской команды Кирилл Капленко. Оба игрока получили по красной карточке, но, согласно договоренности, коллективы продолжили встречу в формате «11 на 11», Карраскаля и Капленко заменили другие футболисты.



«Я бы не сказал, что это была драка. Так — легкая потасовка. Это просто эмоции. Идут сборы — все под нагрузками. Для нас это вообще первая игра. Так — немного на словах поругались, разошлись. Такое бывает. К ЦСКА никаких претензий нет. Никто же не дрался», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».



Вчера, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московского клуба.

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