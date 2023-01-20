Аналитик — о Тавареше: если «Спартак» наберётся терпения, то может получить бриллиант

Португальский футбольный аналитик, автор книг и обозреватель газеты O Jogo Жил Нуньеш считает, что защитник «Бенфики» Томаш Тавареш, который должен перейти в «Спартак», обладает огромным потенциалом, а красно-белым необходимо проявить терпение, чтобы позволить футболисту раскрыться.
«Спартак» либо совершит большую сделку, либо окажется просто ещё одним клубом в карьере Тавареша. Перед «Спартаком» стоит большая задача: осознать, что это футболист с огромным потенциалом, который нужно восстановить. Если «Спартак» наберётся терпения и даст защитнику время, тогда может получить настоящий бриллиант. Если же в клубе ждут немедленного результата, то могут быть разочарованы», — сказал Нуньеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
За «Бенфику» 21-летний защитник играл с 2019 года. Напомним, в сезоне-2021/2022 Тавареш выступал в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также он отправлялся в аренду в испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021).
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