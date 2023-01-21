Гладилин: «Левски» надо было не становиться шестёркой в политической игре

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о футбольном клубе «Левски», который отказался от участия в товарищеских матчах со «Спартаком» и «Уралом».
«Некрасиво и непорядочно поступил футбольный клуб «Левски» по отношению к «Спартаку». Болгары близкий к нам народ. Игры в политику превращают футбол в разменную монету. «Левски» надо было показать свой характер, а не становиться шестеркой в политической игре», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
Напомним, программа зимней подготовки «Левски» включала в себя три матча с командами из России — «Краснодаром», «Спартаком» (Москва) и «Уралом» (Екатеринбург). Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, ранее был отменён по решению российского клуба без объяснения причин.
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