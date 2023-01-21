Григорян перефразировал Шекспира, отвечая на вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство РПЛ

Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос о шансах «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Быть или не быть», как у Шекспира. Это отличается от «пить или не пить». Вот «пить или не пить» — да, пить. А здесь — нет, 100% не быть. Быть или не быть? Не быть кому‑то чемпионом, кроме «Зенита». Почему это выглядит так банально и тоскливо‑тотально? Объясняю. Дело не в том, что настолько сильно преимущество игроков «Зенита». Чтобы они дали осечку, тогда должен быть неквалифицированным тренер, но он — квалифицированный и нацеленный на результат», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на втором месте «Спартак» на шесть очков.