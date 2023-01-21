Аллегри: нужно сделать что-то экстраординарное, чтобы «Ювентус» пробился в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы туринского клуба попасть в розыгрыш Лиги чемпионов следующего сезона по итогам текущего чемпионата Италии после лишения «старой синьоры» 15 очков, заявив, что для этого его команде потребуется сделать что-то экстраординарное.

«Когда мне сказали, что мы можем лишиться девяти очков, я произвёл подсчёты, чтобы понять наши шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Когда же пришло окончательное решение, я вновь принялся считать. Чтобы мы смогли пробиться в Лигу чемпионов, нужно сделать что-то экстраординарное», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Ранее Аллегри призвал сосредоточиться на подготовке к следующим матчам «Ювентуса», сконцентрировавшись на наборе очков, оставив разбирательства руководству клуба.

Новость по теме Главный тренер «Ювентуса» впервые публично выступил после наказания клуба

Самые жестокие ограбления футболистов