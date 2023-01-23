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«Арсенал» — лидер этого сезона АПЛ по количеству касаний в штрафной соперника за матч

«Арсенал» — лидер этого сезона АПЛ по количеству касаний в штрафной соперника за матч
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«Арсенал» совершил рекордное количество касаний в штрафной площади «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» 63 раза коснулись мяча в штрафной «МЮ». Ни одной другой команде в текущем чемпионате Англии не удалось добиться таких показателей.

Напомним, вчера, 22 января завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:2.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.

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