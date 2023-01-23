Нуралы Алип: если кто-то из игроков «Зенита» пошутит надо мной, сразу получит ответку
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об атмосфере, которая царит в команде из Санкт-Петербурга.
«За этот год я стал своим в команде, мне очень комфортно, адаптация хорошо прошла. Нет никакой застенчивости — если кто-то пошутит надо мной, сразу ответку получит! Классная атмосфера в команде», — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
23-летний Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Сначала российский клуб арендовал защитника у «Кайрата», а затем выкупил его трансфер. Всего за «Зенит» Алип принял участие в 20 матчах, проведя на поле 1166 минут (64% от общего времени).
«Зенит» после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице первое место, набрав 42 очка.
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