Нуралы Алип: если кто-то из игроков «Зенита» пошутит надо мной, сразу получит ответку

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об атмосфере, которая царит в команде из Санкт-Петербурга.

«За этот год я стал своим в команде, мне очень комфортно, адаптация хорошо прошла. Нет никакой застенчивости — если кто-то пошутит надо мной, сразу ответку получит! Классная атмосфера в команде», — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

23-летний Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Сначала российский клуб арендовал защитника у «Кайрата», а затем выкупил его трансфер. Всего за «Зенит» Алип принял участие в 20 матчах, проведя на поле 1166 минут (64% от общего времени).

«Зенит» после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице первое место, набрав 42 очка.