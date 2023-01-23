«Интер» приготовил новый контракт для своего защитника Стефана де Врея

Контракт центрального защитника «Интера» Стефана де Врея подойдёт к своему завершению уже летом 2023 года, и миланский клуб намерен продлить соглашение со своим игроком. Как сообщает Football Italia, «нерадзурри» приготовили для 30-летнего голландца контракт сроком на два года, при котором сохранится его текущая заработная плата в размере € 3,8 млн за сезон.

Агент де Врея, Федерико Пасторелло, подтвердил ранее, что стороны уже начали процесс обсуждения продления соглашения. Сам игрок хотел бы остаться в «Интере», но, по словам представителя, в нём заинтересованы несколько клубов английской Премьер-лиги.

Желание «Интера» сохранить де Врея продиктовано риском потерять сразу двух центральных защитников. У Милана Шкриньяра также заканчивается контракт в конце текущего сезона. По сведениям источников, если контракт с игроком не будет продлён, он может быть продан этой зимой. Активный интерес к Шкриньяру проявляет «ПСЖ».

«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии: