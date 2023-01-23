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«Ливерпуль» вернул из аренды 21-летнего центрального защитника

«Ливерпуль» вернул из аренды 21-летнего центрального защитника
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«Ливерпуль» отозвал из аренды центрального защитника Риса Уильямса, который первую часть сезона провёл в клубе Чемпионшипа – «Блэкпуле». Об этом сообщается на официальном сайте красных.

21-летний игрок – воспитанник «Ливерпуля», он находился в академии клуба с 2011 года. Помимо «Блэкпула», Уильямс на правах аренды выступал за «Суонси Сити» и «Киддерминстер». За основную команду мерсисайдцев футболист провёл девять матчей.

В 17 играх текущего розыгрыша Чемпионшипа защитник не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки.

Команда Юргена Клоппа в текущем сезоне английской Премьер-лиги набрала 29 очков в 19 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице.

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