Писарский: в «Крыльях» немного другие требования по сравнению с «Оренбургом»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как проходит его адаптация в самарском коллективе.
«Мы с главным тренером обсуждали его требования ко мне. Конкретики пока никакой нет, мы только на середине сбора. Вспоминаем, как играть. Забыли из-за долгого перерыва. Набираем физическую форму. Требования отличаются от того, что было в «Оренбурге», но нет огромной разницы по сравнению с моим предыдущим клубом», — сказал Писарский в эфире клубного канала.
26-летний Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в начале января 2023 года, первую половину сезона Владимир провёл в составе «Оренбурга». В этой команде Сычевой, который сменил фамилию на Писарский в честь своего отчима, забил 14 голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и является лучшим бомбардиром турнира.
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