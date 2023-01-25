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Писарский: в «Крыльях» немного другие требования по сравнению с «Оренбургом»

Писарский: в «Крыльях» немного другие требования по сравнению с «Оренбургом»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как проходит его адаптация в самарском коллективе.

«Мы с главным тренером обсуждали его требования ко мне. Конкретики пока никакой нет, мы только на середине сбора. Вспоминаем, как играть. Забыли из-за долгого перерыва. Набираем физическую форму. Требования отличаются от того, что было в «Оренбурге», но нет огромной разницы по сравнению с моим предыдущим клубом», — сказал Писарский в эфире клубного канала.

26-летний Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в начале января 2023 года, первую половину сезона Владимир провёл в составе «Оренбурга». В этой команде Сычевой, который сменил фамилию на Писарский в честь своего отчима, забил 14 голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и является лучшим бомбардиром турнира.

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