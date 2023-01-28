Хави: если не победим «Жирону», это будет катастрофой

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча с «Жироной» в 19-м туре Ла Лиги.



«По сравнению с предыдущим сезоном мы находимся в отличном положении — лидерство в Ла Лиге, выход в полуфинал Кубка Испании и победа в Суперкубке. Прекрасный период.



Это «Барселона», и мы должны победить «Жирону». Если не победим, это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры», — сказал Хави в эфире клубного YouTube-канала.

Напомним, cине-гранатовые располагаются на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 44 очка. «Реал» идёт вторым, мадридский клуб имеет в своём активе 41 очко.

Матч «Жирона» — «Барселона» состоится сегодня, 28 января. Начало встречи — в 18:15 мск.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы