Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Гунько: Дзюба мог бы помочь любой команде чемпионата Армении

Дмитрий Гунько: Дзюба мог бы помочь любой команде чемпионата Армении
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Всё зависит от того, какие цели Дзюба ставит перед собой на остаток игровой карьеры, как он видит её ближайшее завершение — понятно, что играть на высоком уровне осталось немного, год-два. Возможно, это будет заключительный контракт, приоритетом которого станут финансы.

Хотел бы я видеть Дзюбу в «Урарту»? Футболист такого уровня мог бы помочь любой команде чемпионата Армении.

Думаю, по нему есть предложения, сто процентов, но не всегда желания клуба совпадают с желанием футболиста. Как только какой-то клуб найдёт с ним взаимопонимание, тогда трансфер состоится. Но я не сомневаюсь, что мы еще увидим Дзюбу на футбольных полях», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.

Дзюба и Слуцкий снова разрывают YouTube. Теперь они сходили на вещевой рынок! Дзюба и Слуцкий снова разрывают YouTube. Теперь они сходили на вещевой рынок!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023