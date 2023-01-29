Дмитрий Гунько: Дзюба мог бы помочь любой команде чемпионата Армении

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы.
«Всё зависит от того, какие цели Дзюба ставит перед собой на остаток игровой карьеры, как он видит её ближайшее завершение — понятно, что играть на высоком уровне осталось немного, год-два. Возможно, это будет заключительный контракт, приоритетом которого станут финансы.
Хотел бы я видеть Дзюбу в «Урарту»? Футболист такого уровня мог бы помочь любой команде чемпионата Армении.
Думаю, по нему есть предложения, сто процентов, но не всегда желания клуба совпадают с желанием футболиста. Как только какой-то клуб найдёт с ним взаимопонимание, тогда трансфер состоится. Но я не сомневаюсь, что мы еще увидим Дзюбу на футбольных полях», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».
Напомним, сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.
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