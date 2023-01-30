Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал трансферные слухи вокруг команды

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал информацию о попытках приобретения командой новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока. У нас есть серьёзные ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей. Мы хотим усилить состав, но будет ли оно, я не знаю.

Как я уже говорил вам, что раз мы потеряли игрока в линии нападения, то хотели компенсировать эту потерю приобретением нового атакующего футболиста. Посмотрим, что у нас выйдет. Может быть, мы никого не купим. Трансферами занимаются президент клуба и Луиш Кампуш, я занят подготовкой к матчам», — приводит слова Галтье RMC Sport.

«ПСЖ» продал полузащитника Пабло Сарабию в английский «Вулверхэмптон» и рассматривает в качестве его замены форвардов «Зенита» и «Лиона» Малкома и Райана Шерки. Кроме того, парижане работают над переходом защитника «Интера» Милана Шкриньяра в зимнее трансферное окно.

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