Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал трансферные слухи вокруг команды

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал информацию о попытках приобретения командой новых футболистов в зимнее трансферное окно.
«Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока. У нас есть серьёзные ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей. Мы хотим усилить состав, но будет ли оно, я не знаю.
Как я уже говорил вам, что раз мы потеряли игрока в линии нападения, то хотели компенсировать эту потерю приобретением нового атакующего футболиста. Посмотрим, что у нас выйдет. Может быть, мы никого не купим. Трансферами занимаются президент клуба и Луиш Кампуш, я занят подготовкой к матчам», — приводит слова Галтье RMC Sport.
«ПСЖ» продал полузащитника Пабло Сарабию в английский «Вулверхэмптон» и рассматривает в качестве его замены форвардов «Зенита» и «Лиона» Малкома и Райана Шерки. Кроме того, парижане работают над переходом защитника «Интера» Милана Шкриньяра в зимнее трансферное окно.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
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