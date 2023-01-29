Килиану Мбаппе больше не нужен «ПСЖ»? Как же глупо он подставился!

Сага с возможным переходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» продолжается. Кажется, в последнее время форвард больше думает о своём будущем, нежели о настоящем. На этой неделе француз оказался в щекотливой ситуации.

Мбаппе посвятил время «Реалу» на мероприятии «ПСЖ»!

В четверг, 26 января, «ПСЖ» провёл большой благотворительный праздничный концерт вместе с фондом Strong3r. На мероприятие были приглашены все футболисты парижского клуба, но не всех происходящее по-настоящему увлекло.

Так, например, два лучших друга – Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими – сели рядом и вместо вечеринки следили за матчем между «Реалом» и «Атлетико» в Кубке Испании. Приятелей «спалили» в соцсетях: в интернет утекло видео, на котором форвард и защитник «ПСЖ» смотрят трансляцию на телефоне Килиана.

Мбаппе и Хакими смотрят матч «Реала» Фото: Кадр из видео

Тем временем источник The Athletic утверждает, что Килиан всерьёз собрался перейти в «Реал» уже ближайшим летом. По данным издания, мадридский клуб заинтересован в нападающем, но не хочет, чтобы трансфер обсуждался в СМИ, поэтому и приватно, и публично отрицает его возможность. «Реал» и Мбаппе продолжают поддерживать контакт, а после чемпионата мира стороны начали двигаться в сторону трансфера. В «ПСЖ» знают, что их звезда мечтает выступать за «Реал», из-за чего между французским клубом и форвардом существует напряжённость.

«Реал» – единственный клуб, который сможет купить Мбаппе. В футболе нет ничего невозможного, но мы можем запросить € 400 млн. Или вообще не оценивать его ни во сколько», – на условиях анонимности рассказал The Athletic источник в «ПСЖ». «Реал» может смущать особое положение Килиана во французском клубе — в частности, его влияние на принятие решений в «ПСЖ». А деньги на его покупку, согласно всё тому же источнику, Флорентино Перес найдёт.

Интересно, попробует ли испанский суперклуб вслед за Килианом Мбаппе оформить переход Хакими? Сейчас на этот счёт никаких слухов нет, но в последнее время Даниэль Карвахаль часто подвержен травмам, а такого уровня замены у мадридского клуба нет. Правда, «ПСЖ», вероятнее всего, не расстанется с марокканцем. Хотя важно помнить, что у Ашрафа с «Реалом» мощная связь – он является его воспитанником.