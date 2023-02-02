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Экс-игрок «Зенита» Мейра: мы видели, что Спаллетти больше защищал россиян, чем иностранцев

Экс-игрок «Зенита» Мейра: мы видели, что Спаллетти больше защищал россиян, чем иностранцев
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о работе с итальянским тренером Лучано Спаллетти.

«Спаллетти очень силён в анализе игры и разборе видео – мы привыкли просматривать и свою игру. Невероятно хорошо считывает движения, чувствует соперника. А ещё у него есть своё представление об игре, которое мы все переняли. Всё что делается на поле подчинено идеям Спаллетти. Каждые нюансы – про расстояние между защитой и вратарём или про закрытый и открытый мяч у соперника.

Мои слова, что Спаллетти побаивался россиян? Я говорил, что он относился к ним иначе. На мой взгляд это та часть, в которой Спаллетти слабее. Речь про отношения к футболистам. Он не из тех тренеров, которые обладают сильной речью и за счёт этого мотивируют игроков. Мы, иностранцы, видели, что Спаллетти больше защищал российских футболистов, чем легионеров. Я не считаю, что так должно быть. Тренер должен защищать всех одинаково: россиян, португальцев, китайцев… Если уважение или отношение разное к игрокам, то они такое чувствуют», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»:

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