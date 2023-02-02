Бензема может лично решить продлить контракт с «Реалом» из-за выигрыша «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема самостоятельно решает, продлевать ли ему контракт с «Королевским клубом», сообщает COPE.



Как отмечает источник, французскому футболисту не нужно ждать предложения от клуба. После того как Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году, он получил право автоматически продлить контракт с «Реалом» на один год, если сам захочет этого.



Текущий контракт 35-летнего француза с мадридцами рассчитан до лета 2023 года. Нападающий выступает за «сливочных» с 2009 года.



В сезоне-2022/2023 Бензема провёл за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав одну результативную передачу. Ранее появилась информация об интересе к форварду из Саудовской Аравии.

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема: