Бензема может лично решить продлить контракт с «Реалом» из-за выигрыша «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема самостоятельно решает, продлевать ли ему контракт с «Королевским клубом», сообщает COPE.
Как отмечает источник, французскому футболисту не нужно ждать предложения от клуба. После того как Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году, он получил право автоматически продлить контракт с «Реалом» на один год, если сам захочет этого.
Текущий контракт 35-летнего француза с мадридцами рассчитан до лета 2023 года. Нападающий выступает за «сливочных» с 2009 года.
В сезоне-2022/2023 Бензема провёл за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав одну результативную передачу. Ранее появилась информация об интересе к форварду из Саудовской Аравии.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема:
- 2 февраля 2023
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