Анчелотти прокомментировал повреждение Бензема в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

«Первая часть была несколько слабее. Но во втором тайме соперник снизил накал, и мы этим воспользовались. Что касается травм, то у Милитао она кажется более серьёзной, чем у Бензема. Уверен, что Милитао не сыграет в воскресенье. У Карима лёгкое повреждение. Вот что бывает, когда играешь каждые три дня», — приводит слова Анчелотти AS.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 45 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 5 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Мальоркой». Матч состоится 5 февраля.

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