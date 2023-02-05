«Аль-Наср» поздравил Криштиану Роналду с днём рождения

«Аль-Наср» поздравил португальского форварда команды Криштиану Роналду с 38-летием.



«Parabens (поздравляем с португальского. — Прим. «Чемпионата»)! С днём рождения, лучший в истории», — гласит поздравление пресс-службы команды.



Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». Накануне 37-летний португальский форвард забил первый гол в официальном матче за «Аль-Наср». Это произошло в игре с «Аль-Фатехом» (2:2). Роналду успешно реализовал 11-метровый удар на 90+3-й минуте и принёс своей команде победу над «Аль-Фатехом» (1:0).



Ранее португальца поздравил его бывший клуб, «Манчестер Юнайтед», опубликовав фото до его перехода в «Реал».

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