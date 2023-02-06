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Жена Дани Алвеса навестила футболиста в тюрьме. Ранее сообщалось, что она подала на развод

Жена Дани Алвеса навестила футболиста в тюрьме. Ранее сообщалось, что она подала на развод
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Джоана Санс, супруга Дани Алвеса, навестила бразильского футболиста в тюрьме.

Отмечается, изначально Алвес отказывал жене в визите, но позже ей удалось навестить его.

«Я не оставлю Алвеса в худший момент его жизни», приводит слова Санс Marca.

Ранее сообщалось, что Санс решила развестись с игроком. Также она удалила все совместные фото в соцсетях.
Алвес находится под арестом после того, как одна из девушек обвинила футболиста в изнасиловании. Сам игрок заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены. Супруга игрока утверждает, что не сомневается в показаниях девушки.

Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.

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