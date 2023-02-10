Марков: Воронеж — единственный город, где собирается полный стадион на каждой игре
Поделиться
Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков заявил, что Воронеж является единственным городом с командой-участницей Российской Премьер-Лиги, в котором на каждом матче собирается аншлаг.
«Узнают ли меня в Воронеже? Я был в городе всего две недели. Поэтому пока не узнавали (улыбается). Сейчас нахожусь на сборе в Турции. После него поеду в Воронеж. Пока какое-то время я был без футбола, смотрел игры. Очень понравилось, как болеют за «Факел». Наверное, сейчас Воронеж – единственный город, где собирается полный стадион на каждой игре», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».
«Факел» занимает 13-ю строчку в РПЛ в текущем сезоне. Воронежцы набрали 13 очков после 17 сыгранных матчей. 3 марта «Факел» дома примет подмосковные «Химки».
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
14:09
-
14:04
-
14:01
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:23
-
13:22
-
13:18
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:49
-
12:30
-
12:25
-
12:21
-
12:20
-
12:13
-
12:12
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
11:23
-
11:09
-
11:00
-
11:00
Партнерский контент