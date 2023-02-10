Марков: Воронеж — единственный город, где собирается полный стадион на каждой игре

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков заявил, что Воронеж является единственным городом с командой-участницей Российской Премьер-Лиги, в котором на каждом матче собирается аншлаг.

«Узнают ли меня в Воронеже? Я был в городе всего две недели. Поэтому пока не узнавали (улыбается). Сейчас нахожусь на сборе в Турции. После него поеду в Воронеж. Пока какое-то время я был без футбола, смотрел игры. Очень понравилось, как болеют за «Факел». Наверное, сейчас Воронеж – единственный город, где собирается полный стадион на каждой игре», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

«Факел» занимает 13-ю строчку в РПЛ в текущем сезоне. Воронежцы набрали 13 очков после 17 сыгранных матчей. 3 марта «Факел» дома примет подмосковные «Химки».