Почеттино отказался стать главным тренером «Лидса»

Экс-наставник английского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино отказался возглавить «Лидс». Об этом сообщает журналист Клаудио Маури.

Напомним, что «павлины» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Джесси Марша 6 февраля.

По информации вышеупомянутого источника, Почеттино, а также бывший рулевой «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо отказались от возможности стать очередным наставником команды из Йоркшира.

«Лидс» на данный момент находится недалеко от зоны вылета втурнирной таблице АПЛ. Команда занимает 16-е место, имея в своём активе 19 баллов.

50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.

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