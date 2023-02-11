Демирал продаст футболки Месси, Мбаппе и Неймара, чтобы помочь пострадавшим в Турции

Защитник «Аталанты» и сборной Турции Мерих Демирал планирует продать на аукционе игровые майки нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси, Килина Мбаппе и Неймара с их автографами. Вырученные деньги игрок планирует отправить на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
«Мы выставляем на аукцион игровую майку Лео Месси, подписанную им прямо после игры. Все доходы от аукциона будут пожертвованы и использованы в зоне землетрясения. Килиан Мбаппе и Неймар также хотели бы поддержать всех жертв, присоединившись к нашей акции. Их футболки также будут выставлены на аукцион», — написал Демирал в своём «твиттере», выразив отдельную благодарность за помощь своему партнёру по сборной Турции Хакану Чалханоглу.
Ранее Демирал выставлял на аукцион футболку с автографом экс-одноклубника по «Ювентусу» Криштиану Роналду.
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. По решению турецких властей проведение всех спортивных мероприятий в стране было приостановлено до дальнейшего уведомления.
- 11 февраля 2023
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