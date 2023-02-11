«Я люблю играть в футбол». Нобоа — о секрете футбольного долголетия
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, как ему удаётся продолжать играть в 37 лет, отметив, что он очень любит футбол.
«Где я беру мотивацию в 37 лет? Я люблю играть в футбол, это самое главное. Каждая игра, каждая тренировка может стать последней. Мне нравятся тренировки, нравится играть в футбол. Мои дети — тоже моя мотивация. Они живут со мной в Сочи.
Конечно, когда я был юным, я не мог представить, что меня ждёт такая карьера. Думал, что закончу в 30–31. Думал, что закончу после травмы колена. Но я начал заниматься в тренажёрном зале, поменял команду. Всё стало новым, а это мотивирует играть в футбол. И сейчас в 37 стараюсь так же, как в 25–26», — сказал Нобоа в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».
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