Аллегри: не могу точно сказать, когда вернётся Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о сроках восстановления полузащитника Поля Погба.

«Поль не может играть. Сейчас он работает над тем, чтобы снова быть доступным, но я не могу сказать вам когда, и мне очень жаль: это может быть неделя или 20 дней, мы все этого ждём. Это не очередная травма, а нормальный путь реабилитации. Он усердно работает, чтобы вернуться на правильный путь», — приводит слова Аллегри Pazzi di Fanta.

Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. С момента возвращения в туринский клуб французский полузащитник не провёл на поле ни одной минуты из-за различных травм. При этом Погба попадал в заявку «Ювентуса» на несколько последних матчей.