«Химки» осуществили 10-й трансфер за три дня, подписав Жаниу Бикела

Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Жаниу Бикел стал футболистом «Химок». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба на официальном сайте.

Ранее 27-летний футболист выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» и «НЕК Неймеген», чемпионате Болгарии за софийский ЦСКА, профессиональной футбольной лиге США и Канады за «Ванкувер Уайткэпс» и чемпионате Италии за «Виченцу». В активе Жаниу восемь матчей в составе молодёжной сборной Португалии и два матча за сборную Гвинеи-Бисау.



Отметим, что это 10-й трансфер для подмосковной команды за три дня. Ранее «Химки» подписали Лео Андраде, Петара Голубовича, Маркоса Гильерме, Николу Антича, Давида Кобесова, Кристиана Тассано, Льва Скворцова, Стефана Мелентиевича и Лачера Котева.