Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» осуществили 10-й трансфер за три дня, подписав Жаниу Бикела

«Химки» осуществили 10-й трансфер за три дня, подписав Жаниу Бикела
Комментарии

Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Жаниу Бикел стал футболистом «Химок». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба на официальном сайте.

Ранее 27-летний футболист выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» и «НЕК Неймеген», чемпионате Болгарии за софийский ЦСКА, профессиональной футбольной лиге США и Канады за «Ванкувер Уайткэпс» и чемпионате Италии за «Виченцу». В активе Жаниу восемь матчей в составе молодёжной сборной Португалии и два матча за сборную Гвинеи-Бисау.

Отметим, что это 10-й трансфер для подмосковной команды за три дня. Ранее «Химки» подписали Лео Андраде, Петара Голубовича, Маркоса Гильерме, Николу Антича, Давида Кобесова, Кристиана Тассано, Льва Скворцова, Стефана Мелентиевича и Лачера Котева.

Новость по теме
«Химки» подписали контракт с воспитанником «Црвены Звезды»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023