«Вильярреал» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

Лидирующая в чемпионате «Барселона» обеспечила себе комфортное преимущество — отрыв от занимающего второе место «Реала» составляет восемь очков. В последних пяти играх каталонцы не знали поражений и набрали 15 очков из 15 возможных.

После двух поражений в чемпионате подряд «Вильярреал» опустился на восьмое место с 31 очком. Победа позволит им взобраться на пятое место, но многое будет зависеть от результатов очных встреч прямых конкурентов по таблице.